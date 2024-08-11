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На улице Кальной в Рязани незаконно продавали алкоголь и сигареты
Полицейские осматривали нежилое помещение на улице Кальной. Во время проверки они обнаружили более 70 литров алкогольных напитков, 27 пачек сигарет и платежный терминал с признаками игрового оборудования.

На улице Кальной в Рязани незаконно продавали алкоголь и сигареты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Полицейские осматривали нежилое помещение на улице Кальной. Во время проверки они обнаружили более 70 литров алкогольных напитков, 27 пачек сигарет и платежный терминал с признаками игрового оборудования.

Продавала товары без лицензии 66-летняя женщина, проживающая в том же многоквартирном доме на улице Кальной.

Полицейские составили административные материалы по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии), части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота). Отмечается, что сигареты, которые продавали с нарушением требований статьи 15.12 КоАП РФ, направят в Роспотребнадзор.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, проверка продолжается.