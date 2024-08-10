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В Семчине сгорели дом и баня
Вызов поступил в 17:50. Возгорание локализовали в 18:17 на площади 200 кв. м.

В Семчине в котеджном поселке в пятницу, 9 августа, произошел пожар. Видео с места ЧП опубликовано в группе «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

«На улице „Озерный переулок“ вчера вечером пока по неизвестным причинам загорелся дом», — сообщается в посте.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Вызов поступил в 17:50. Возгорание локализовали в 18:17 на площади 200 кв. м, открытое горение ликвидировали в 19:00.

Огонь повредил жилой дом и уничтожил баню. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали 12 человек и четыре единицы техники.