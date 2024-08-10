В Рыбновском районе во время фестиваля «Битва на Воже» загорелось поле
В субботу, 10 августа, во время военно-исторического фестиваля «Битва на Воже» загорелось поле. случился пожар. Видео с места ЧП прислала подписчица.
В субботу, 10 августа, во время военно-исторического фестиваля «Битва на Воже» загорелось поле. случился пожар. Видео с места ЧП прислала подписчица.
«Сначала тушили самостоятельно, возможно, сами организаторы и участники. Потом приехала пожарная машина. Потушили быстро, минут за 20», — рассказала рязанка.
Фестиваль проходит в Рыбновском районе.