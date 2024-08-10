В Рязанской области 11 августа ожидается +25 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 11 августа, температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25 градусов тепла.
В Рязанской области в воскресенье, 11 августа, температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем местами гроза.
Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 10-15 метров в секунду.