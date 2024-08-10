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В Рязанской области 11 августа ожидается +25 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 11 августа, температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25 градусов тепла.

В Рязанской области в воскресенье, 11 августа, температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем местами гроза.

Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду, днем порывы могут достигать 10-15 метров в секунду.