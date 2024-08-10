В Новомичуринске в подъезде дома задержали мужчину с метилэфедроном

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска отдела МВД по Пронскому району задержали 43-летнего мужчину с наркотиком в подъезде дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Неработающий местный житель подозревался в нарушении закона. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в его одежде сверток с порошкообразным веществом. По результатам проведенной экспертизы, изъятое оказалось производным N-метилэфедрона массой 1,06 грамма.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.