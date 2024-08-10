Рязанцы возмутились ночными гонками байкеров под окнами

«Наверняка на пути их следования есть камеры, которые фиксируют и номера, и марки мотоциклов, неужели нельзя вычислить и призвать к ответственности!» — сообщает автор поста.

Жители Рязани пожаловались на дрифтеров, которые шумят по ночам под окнами многоэтажек. Видео опубликовал Rzn Life.

«Это уже невозможно терпеть, все лето в полночь, час, два, три ночи катаются, ревут эти беспредельщики, целыми колоннами, и никто не решает этот дебилизм… Наверняка на пути их следования есть камеры, которые фиксируют и номера, и марки мотоциклов, неужели нельзя вычислить и призвать к ответственности!» — сообщает автор поста.

В комментариях его поддержали другие жители. По словам одного из подписчиков, в районе 11-й больницы такое же происходит каждую ночь.