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Рязанцы возмутились ночными гонками байкеров под окнами
«Наверняка на пути их следования есть камеры, которые фиксируют и номера, и марки мотоциклов, неужели нельзя вычислить и призвать к ответственности!» — сообщает автор поста.

Жители Рязани пожаловались на дрифтеров, которые шумят по ночам под окнами многоэтажек. Видео опубликовал Rzn Life.

«Это уже невозможно терпеть, все лето в полночь, час, два, три ночи катаются, ревут эти беспредельщики, целыми колоннами, и никто не решает этот дебилизм… Наверняка на пути их следования есть камеры, которые фиксируют и номера, и марки мотоциклов, неужели нельзя вычислить и призвать к ответственности!» — сообщает автор поста.

В комментариях его поддержали другие жители. По словам одного из подписчиков, в районе 11-й больницы такое же происходит каждую ночь.