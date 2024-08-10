Опубликовано видео с места смертельного пожара в Старожиловском районе

Напомним, ранее в МЧС уточнили, что в огне погибли 50-летняя женщина и 40-летний мужчина.

В сети появилось видео с места смертельного пожара в деревне Лучинск Старожиловского района. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Рязань» в субботу, 10 августа.

«Пожарная машина приехала где-то через 45-50 минут, когда тушить уже нечего было. Дом на три семьи был. Чем смогли, помогли, но пожар уже все охватил. К дому ближе чем на 15 метров не подойти», — сообщил очевидец.

Напомним, ранее в МЧС уточнили, что в огне погибли 50-летняя женщина и 40-летний мужчина.