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Астроном рассказал, когда россияне смогут наблюдать пик потока Персеиды
Жители Рязанской области смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Условия для наблюдений 11-14 августа будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт.

Жители Рязанской области смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Условия для наблюдений 11-14 августа будут хорошими, так как Луна в первой половине ночи зайдет за горизонт, рассказал астроном Александр Якушечкин в эфире радио «Спутник в Крыму».

Персеиды отличаются от метеоров других потоков яркостью и красотой, так как почти все оставляют след.

«В этом году Луна не помешает наблюдениям, так как на широте и долготе Крыма, например, она зайдет в 23 часа. Поэтому условия будут хорошими. А наблюдения нужно проводить после полуночи — когда над горизонтом поднимется радиант — то есть созвездие Персея. Максимум потока международной организацией метеоров предполагается в 19:00 12 августа, у нас еще будет светло, но в ночь с 12 на 13 августа мы все равно застанем интенсивный поток. Тем более что здесь часто бывают ошибки, и поэтому лучше наблюдать метеорный поток три ночи — с 11 по 14 августа», — пояснил Якушечкин.

По словам астронома, в условиях чистого и незасвеченного неба за ночь можно увидеть не менее 60 метеоров. Наблюдать их можно уже после захода Луны за горизонт и до рассвета.

Естественным условием наблюдений является отсутствие облаков и туч на небе. Второе важное условие — отсутствие дымки и засветки от населенных пунктов, так как это не позволит увидеть более слабые по яркости метеоры. Для наблюдения астроном посоветовал выбраться на природу подальше от населенных пунктов.