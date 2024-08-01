Жители Касимова сообщили о стае агрессивных собак в центре города
По словам пользователей, бездомные животные бегают рядом с рынком и образовательными учреждениями.
Жители Касимова в комментариях под постом Telegram-канала Павла Малкова пожаловались на агрессивную стаю собак в центре города.
По словам жителей, бездомные животные бегают рядом с рынком и образовательными учреждениями.
«Собаки агрессивные, кидаются на людей, детей, автомобили, мотоциклы», — говорится в комментарии.
Администрация Касимова ответила жителям, что отлавливать бездомных животных будут в понедельник, 5 августа.
Фото: Telegram-канал «Типичный Касимов»