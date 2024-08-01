«Зеленый сад» проведет лотерею для жителей Борок

Розыгрыш денежных призов размером 10, 20 и 30 тысяч рублей состоится 11 августа в рамках областного фестиваля по сапбордингу «Рязанское Лукоморье». Принять участие в лотерее смогут жители Борок при предъявлении паспорта с отметкой о регистрации в данном микрорайоне. Им необходимо будет записаться на участие у волонтеров.

Лотерея пройдет во время церемонии награждения победителей гонки на сапбордах — около 17 часов. Чтобы не упустить свой шанс, организаторы рекомендуют жителям Борок прийти на праздник заранее.

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