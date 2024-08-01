За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 34 человека

Из них девять детей.

За неделю в Рязанской области от укусов клещей пострадали 34 человека. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в медучреждения региона обратились 34 человека, в том числе девять детей.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики для защиты от инфекций, передаваемых клещами: