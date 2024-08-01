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Ветеран Великой Отечественной войны из Рязани отметила вековой юбилей
Марии Бушуевой передали поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, а также ценные подарки от гордумы и администрации города.

Ветеран Великой Отечественной войны, рязанка Мария Бушуева отметила вековой юбилей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

100-й день рождения Бушуева отпраздновала 1 августа. Ее поздравили первый заместитель председателя Рязанской гордумы Антон Астафьев, депутат Рязанской гордумы Михаил Белькевич и префект Железнодорожного района Олег Морозов.

Бушуевой передали поздравительное письмо от Владимира Путина, а также ценные подарки от гордумы и администрации города.

Мария Бушуева родилась в селе Гулынки Старожиловского района. В 1943 году ее призвали на фронт. Она служила медсестрой в полевой госпитале, получила звание старшего сержанта. Мария Алексеевна награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». В мирное время работала медсестрой в родильном отделении больницы, а затем в аптеке.