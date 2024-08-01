В зоне спецоперации погибли двое офицеров, служивших в Рязани

Речь идет об Илье Матюшкине и об Артеме Ершове.

В зоне спецоперации погибли двое офицеров, служивших в Рязани. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

31 июля в Новгородской области простились с Ильей Матюшкиным, погибшим 16 июля. После окончания школы в городе Старая Русса он поступил в череповецкий Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники. После он служил в Рязани. В декабре 2023 года его направили в зону спецоперации.

Простились с Матюшкиным в Старой Руссе.

1 августа стало известно о гибели 30-летнего выпускника РВВДКУ Артема Ершова. Уроженец Смоленской области окончил училище в 2018 году. После его зачислили в гвардейскую бригаду в Пскове. Ершов с первых дней находился в зоне СВО.

За время сражений гвардии капитан Ершов был награжден медалью Суворова и двумя орденами Мужества. Сейчас представлен к званию Героя России (посмертно).