В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП случилось в квартире на улице Демьяна Бедного. Отец отошел в другую комнату и оставил малыша на кухне. Ребенок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга, перелом челюсти и лобной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб печени. За жизнь мальчика борются врачи.