В Санкт-Петербурге мать-одиночка устроила в квартире салон интим-услуг

В Санкт-Петербурге мать-одиночка устроила в квартире салон интим-услуг. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Женщина воспитывает 12-летнего сына, ее могут лишить родительских прав. Бабушка мальчика рассказала, что ее дочь организовала в доме незаконную деятельность и прикрывает ее сеансами массажа.

Ребенка мать посылает на улицу, чтобы не мешал. Со слов пенсионерки, однажды зимой женщина заплатила сыну и попросила погулять.

«Мама не следит за его внешностью, вещи грязные. Учиться и делать уроки нормально он не может, потому что дома напряженная обстановка. За плохую учебу мать его ругает матом, лупит. Я в ужасе, во что она превратилась, я ее так не воспитывала», — заявила бабушка.

Она попыталась оставить внука после каникул у себя в Ростове-на-Дону, но мать забрала мальчика с полицией.

Сама родительница утверждает, что никаких интимных услуг не оказывала. Дома она занимается массажем, а ребенок в это время сидит в своей комнате. Обвинения со стороны матери она считает абсурдными, якобы та мстит ей за невозможность видеться с внуком.

Пока в ситуации разбираются правоохранители, мальчик находится в реабилитационном центре, с ним работают психологи.