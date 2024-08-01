В Санкт-Петербурге дворник пытался изнасиловать 13-летнюю девочку и уснул

В Санкт-Петербурге дворник пытался изнасиловать 13-летнюю девочку и уснул. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Две подруги вышли погулять во двор, где познакомились с мужчиной. Он предложил им купить пива и выпить его вместе.

«Спустя какое-то время он попросился в туалет к девочке, а оказавшись в ее доме, снова начал настаивать на распитии алкоголя. Подруге хозяйки квартиры стало плохо и мужчина на руках донес ее до дома», — сообщил сообщил собеседник канала.

В квартире новый знакомый заявил, что останется ночевать. Отказ девочки ему не понравился, и он стал угрожать выбросить ее в окно с седьмого этажа, после чего несовершеннолетняя согласилась. По словам источника, дворник отвел школьницу в комнату и начал домогаться ее, но вскоре заснул.

Со слов педофила, он думал не знал возраст девочки и думал, что она взрослая.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям.