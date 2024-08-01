В Рыбном поймали мужчину на питбайке, не имеющего водительских прав

Инцидент произошел в среду, 31 июля, на улице Юбилейная у дома 1 Г.

В Рыбном поймали мужчину на питбайке, не имеющего водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в среду, 31 июля, на улице Юбилейная у дома 1 Г.

Инспекторы ГАИ остановили 23-летнего местного жителя, управляющего питбайком «Росер».У водителя не было водительского удостоверения.

Ему грозит штраф размере от 5000 до 15000 рублей. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.