В Рязанской области осудят главу Побединского городского поселения за халатность

Установлено, что на улице Мира в поселке Поплевинское Скопинского района расположен многоквартирный дом, сданный в эксплуатацию в 1951 году. Он нуждался в проведении капитального ремонта. Его признали аварийным лишь в 2022 году. В региональную адресную программу 2019-2025 годы не включили. При этом техническое состояние жилого дома оценивается как недопустимое.

В Рязанской области осудят главу Побединского городского поселения за халатность. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что на улице Мира в поселке Поплевинское Скопинского района расположен многоквартирный дом, сданный в эксплуатацию в 1951 году. Он нуждался в проведении капитального ремонта. Его признали аварийным лишь в 2022 году. В региональную адресную программу 2019-2025 годы не включили.

При этом техническое состояние жилого дома оценивается как недопустимое, при котором необходимо немедленное удаление людей из опасных зон.

Уголовное дело на главу Побединского городского поселения передали в суд.