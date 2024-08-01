В Рязанской области москвича лишат прав за отказ от медосвидетельствования

Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30000 рублей.

В Рязанской области москвича лишат прав за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Мужчину на мопеде остановили на 256 километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе.

При общении с водителем полицейские обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения житель Москвы отказался.

Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30000 рублей.