В Рязанской области москвича лишат прав за отказ от медосвидетельствования
Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30000 рублей.
В Рязанской области москвича лишат прав за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Мужчину на мопеде остановили на 256 километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе.
При общении с водителем полицейские обнаружили, что у него имеются характерные признаки алкогольного опьянения.
От прохождения освидетельствования на состояние опьянения житель Москвы отказался.
Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30000 рублей.