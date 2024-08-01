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В Рязани мужчину и женщину осудят за фиктивную постановку мигрантов на учет
Также полицейские задержали иностранца в розыске.

В Рязани мужчину и женщину осудят за фиктивную постановку мигрантов на учет. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В отношении 47-летнего жителя Рязани и 64-летней жительницы Скопина возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Они за денежное вознаграждение осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания трех мигрантов.

Также в областном центре полицейские задержали находящегося в розыске 40-летнего иностранца. Он скрывался от наказания за мошенничество. Злоумышленник будет передан инициаторам розыска.