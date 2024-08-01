В Ростовской области в ДТП с грузовиком и автобусом пострадали восемь человек

В Ростовской области в ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом пострадали восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в четверг, 1 августа, на четвертом километре трассы «Аксай — Б. Лог — Новочеркасск».

«Водитель автомобиля марки МАЗ 1988 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил опрокидывание с последующим столкновением с пассажирским автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Ростов-Новочеркасск», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что после столкновения автобус наехал колесоотбойный брус и съехал в кювет.

Пострадали восемь человек. По информации пресс-службы, четыре пассажира автобуса и водитель грузовика были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.