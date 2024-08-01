В поселке Шлаковый автовладелец систематически мешает вывозить бытовые отходы

Машина перегораживает единственный переулок, который ведет к контейнерной площадке.

В поселке Шлаковый автовладелец систематически мешает вывозить бытовые отходы. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил региональный оператор в группе «Эко-Пронск» ВКонтакте.

Машина перегораживает единственный переулок, ведущий к контейнерной площадке в частном секторе.

«Данное явление происходит с завидной регулярностью. Никакой управы на владельца нет. Более того — никто в глаза и не видел хозяина автомобиля, будто это не человек — а привидение», — говорится в публикации.