В Подмосковье в кустах нашли разлагающийся труп

В Подмосковье в кустах нашли гниющий труп. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Останки обнаружили в среду, 31 июля, на Новомытищенском проспекте в Мытищах.

«Лежавшего на боку мертвого человека в 25 метрах от подъезда дома обнаружила местная жительница», — отметил собеседник портала. Следов насильственной смерти на трупе не было. Предварительно, погибшим оказался 36-летний мужчина. Причины и давность смерти мужчины установят медэксперты.

Возбуждено уголовное дело.