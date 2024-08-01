В Подмосковье в кустах нашли разлагающийся труп
В Подмосковье в кустах нашли гниющий труп. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Останки обнаружили в среду, 31 июля, на Новомытищенском проспекте в Мытищах.
«Лежавшего на боку мертвого человека в 25 метрах от подъезда дома обнаружила местная жительница», — отметил собеседник портала. Следов насильственной смерти на трупе не было. Предварительно, погибшим оказался 36-летний мужчина. Причины и давность смерти мужчины установят медэксперты.
Возбуждено уголовное дело.