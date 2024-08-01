В Нижнем Тагиле под завалами рухнувшего дома могут быть четверо детей

В Нижнем Тагиле под завалами рухнувшего дома могут быть девять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в оперативном штабе.

В настоящий момент спасены и госпитализированы 3 ребенка и 3 взрослых. Разбор завалов проводят 150 спасателей и местные жители. Части конструкций продолжают обрушаться.

Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за взрыва обрушилась часть жилого дома.