В Михайловском районе рязанец угнал трактор

Мужчина хотел продать технику, но его поймали полицейские.

В Михайловском районе рязанец угнал трактор. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В отдел полиции обратился представитель сельхозпредприятия и сообщил, что с парковки сельхозтехники пропал трактор.

Оперативники выяснили, что на сельхозмашине установлена охранная система и аппаратура указывает на ее местоположение. Полицейские выехали в соседнюю область и в пустом ангаре нашли похищенное.

Правоохранители установили хозяина ангара и узнали, кто попросил его оставить на хранение трактор. Выяснилось, что это 20-летний житель Рязанской области, который причастен к краже. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, мужчина приехал в Михайловский район на заработки и случайно узнал, что кроме забора трактор никто не охраняет. Мужчина ранее работал на подобной технике и знал, как ей управлять. Ночью он перегнал трактор в ангар приятеля и собирался продать, но не успел.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ.