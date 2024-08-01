В Кремле рассказали об отпуске президента в августе

По словам Дмитрия Пескова, в графике главы государства «никаких окон не просматривается».

В Кремле рассказали об отпуске президента в августе. Информацией поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Владимира Путина ждет напряженный график в последний летний месяц, отпуска не предвидится.

«Пока в августе никаких окон у президента не просматривается, там все время идет рутинный, но достаточно напряженный рабочий график», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что публичная деятельность главы государства является лишь «верхушкой айсберга», поскольку основная работа «ведется ежесуточно без выходных».