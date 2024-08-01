В Касимовском районе остановили 61-летнего водителя багги без прав

На мужчину составили административный протокол.

В Касимовском районе остановили 61-летнего водителя багги без прав. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в среду, 31 июля, в 15:00, в поселке Лашма около дома № 77 по улице Свердлова. Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя багги. В результате проверки выяснилось, что у 61-летнего мужчины не было права управления транспортным средством.

На водителя составили административный протокол.