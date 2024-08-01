В Касимове благоустроят набережную по чертежам архитектора начала 19 века

Отмечается, что контракт со строительной компанией «Мещера» уже заключили. Работы начались.

В Касимове благоустроят набережную по чертежам архитектора Ивана Гагина начала 19 века. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что контракт со строительной компанией «Мещера» уже заключили. Работы начались.

По градостроительному плану Ивана Гагина от Соборной площади к набережной можно было пройти по трем лучам. Два из них — улицы Рязанский Спуск и Набережная — были построены. А вот дорогу напрямую от Вознесенского собора к Оке, как было задумано, так и не создали.