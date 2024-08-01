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В Госдуме рассмотрят законопроект о медкомиссии для водителей старше 80 лет
Даванков напомнил, что по действующим правилам водители проходят медосвидетельствование раз в десять лет после истечения срока прав. При этом для пожилых автомобилистов дополнительных правил не предусмотрено.

В Госдуме рассмотрят законопроект о медкомиссии для водителей старше 80 лет. Об этом сообщил портал «За рулем».

Законопроект внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Депутат напомнил, что по действующим правилам водители повторно проходят медосвидетельствование раз в десять лет после истечения срока прав. При этом для пожилых автомобилистов дополнительных правил не предусмотрено. При этом в Минздраве согласились с тем, что с возрастом у людей снижается скорость реакции, появляются проблемы с памятью, зрением и слухом. Подобные проблемы приводят к росту числа ДТП, отметил вице-спикер Думы.

По мнению Даванкова, решить проблему помогло бы введение правила об обязательном прохождении медосмотра после 80 лет, на котором врачи могут обнаружить наличие заболеваний, препятствующих вождению. Эта норма могла бы защитить всех участников дорожного движения, подчеркнул чиновник.