С 1 августа изменилось расписание поездов «Москва — Рязань» из-за ремонта путей
Отмечается, что корректировки внесли в связи с ремонтно-путевыми работами на Казанском направлении — по главному ходу в сторону Рязани.
С 1 августа изменилось расписание поездов «Москва — Рязань» из-за ремонта путей. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Отмечается, что корректировки внесли в связи с ремонтно-путевыми работами на Казанском направлении — по главному ходу в сторону Рязани.
На станции Рыбное будут укладывать бесстыковой путь.