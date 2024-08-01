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Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды
Сотрудники ДПС будут проверять водителей авто и средств индивидуальной мобильности на пешеходных переходах.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ДПС будут фиксировать нарушения ПДД со стороны водителей авто и средств индивидуальной мобильности на пешеходных переходах.

Инспекторы напомнили, что согласно Правилам дорожного движения водители, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязаны снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей, пересекающих проезжую часть или вступивших на нее.

За невыполнение требования предусмотрен штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.