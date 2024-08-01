Россиян предупредили о мошенничестве с играми-кликерами

В компании F.A.C.C.T. отметили, что за три месяца нашли 250 фишинговых ресурсов, замаскированных под игру Hamster Kombat.

Эксперты компании F.A.C.C.T. предупредили о мошенниках, использующих игры-кликеры для получения денег россиян.

Специалисты рассказали, что после того, как Hamster Kombat стала популярной, появились похожие приложения. Речь идет об игре Blum, где игрокам нужно ловить падающие снежинки и получать игровую валюту.

В F.A.C.C.T. отметили, что за три месяца нашли 250 фишинговых ресурсов, замаскированных под игру Hamster Kombat. В некоторых из них предложили поучаствовать в розыгрыше игровых денег. Для этого игроков просят привязать свой криптокошелек к мошенническому ресурсу. Если пользователь сделает это, он потеряет доступ к кошельку.

Также эксперты выявили мошенническую активность с играми DOGS и NOTCOIN. Мошенники также предлагают принять участие в розыгрыше или получить вознаграждение и требуют привязать криптокошелек к их ресурсу.