Роскомнадзор предложил блокировать информацию о VPN-сервисах

Обсуждение инициативы завершится 5 августа.

Роскомнадзор предложил блокировать информацию о VPN-сервисах. Об этом пишет «Интерфакс».

Ведомство разработало проект приказа, по которому научная, научно-техническая и статистическая информация для обхода блокировок будет признаваться запрещенной в России.

Исключением станет только информация о VPN, использующейся для обеспечения защищенного удаленного доступа. Документом предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Обсуждение инициативы завершится 5 августа.