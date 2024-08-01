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РИА Новости: подорвавший пути под Рязанью обращался в посольство Италии
Террорист рассчитывал на консульскую помощь.

Подорвавший пути под Рязанью обращался в посольство Италии. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«У Сидики* — двойное гражданство. Он гражданин России и Италии. Сидики и его защита обращались в итальянское посольство, чтобы ему оказали консульскую помощь, хотели, чтобы консул посетил его в следственном изоляторе», — рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что пока к Руслану Сидики в следственный изолятор консул не являлся.

В официальных материалах суда говорилось, что у обвиняемого есть родственники за пределами России, по этой причине, в частности, следствие считает, что подсудимый мог скрыться за границей от следственных органов и судебного разбирательства.

Мужчине вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

*входит в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.