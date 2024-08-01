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Путин приехал встречать вернувшихся по обмену россиян
В аэропорту «Внуково-2» прилетевших встречали солдаты президентского полка.

Президент России Владимир Путин приехал во Внуково встречать вернувшихся по обмену граждан. Об этом сообщило РИА Новости.

В аэропорту «Внуково-2» прилетевших встречали солдаты президентского полка. После остановки самолета летного отряда «Россия» Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Артем и Анна Дульцевы с детьми пройдут по красной дорожке.

Также, по данным ТАСС, в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Напомним, масштабный обмен заключенными между Россией и США состоялся в четверг, 1 августа.