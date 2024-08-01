Названы самые читающие районы Рязанской области

Лидером стал Рязанский район, где каждый двадцать восьмой житель оформил подписку на различные издания

Названы самые читающие районы Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Лидером стал Рязанский район, где каждый двадцать восьмой житель оформил подписку на различные издания. На втором месте оказался Ряжский район, в котором на 1 000 человек приходится 136 подписчиков.

Замыкает тройку Сасовский район с показателем в 108 подписчиков на 1000 жителей.

В общем объеме подписных изданий районные газеты составляют 29%, федеральные — 63%, а областные издания — 8%.