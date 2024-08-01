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На Московском шоссе установили памятник Олегу Рязанскому
Памятник установили с благословения митрополита Рязанского и Михайловского Марка на денежные средства, собранные жителями города Рязани.

По инициативе рязанцев на Московском шоссе установили памятник Святому благоверному князю Олегу Рязанскому. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на месте установки.

В основе композиции памятника — образ князя Олега Рязанского. Монумент сделали владимирские зодчие из полированной нержавеющей стали. Высота — 6,5 метров.

ГК «Зеленый сад» помогала в установке и выборе места для памятника. Его не случайно поставили недалеко от Бульвара Победы.

В левой руке Олег Рязанский держит ножны, а в правой — меч с гравировкой. На клинке нанесены имена выдающихся рязанцев, сподвижников Великого князя Олега Рязанского, имена героев, защищавших город в разные времена.

«Во имя тех, кто держал меч сей, защищая свою Родину. Во славу легендарных рязанских воевод Добрыни и Евпатия, князей Юрия, Романа и Олега Ингваревичей, Федора Юрьевича и Романа Ольговича, полководцев Прокопия Ляпунова, Александра Остермана-Толстого, Михаила Скобелева, доблестных 69-го пехотного и 137-го парашютно-десантного полков, всех рязанцев — Георгиевских кавалеров, всех рязанцев — Героев Советского Союза и России. Да укрепит впредь меч сей руки и сердца будущих защитников Отечества!», — выгравировано на мече.

Памятник установили с благословения управляющего Рязанской епархией РПЦ, митрополита Рязанского и Михайловского Марка на денежные средства, собранные жителями города Рязани.

Торжественное открытие монумента перед жилым комплексом «Itower» приурочат ко Дню города и открытию Бульвара Победы в Рязани.