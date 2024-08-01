Медведчук: Зеленский может мобилизовать мужчин старше 60 лет

Этот вопрос уже «находится на стадии решения».

Владимир Зеленский может мобилизовать мужчин старше 60 лет. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-руководитель запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский вступил в войну не только с народом Украины, но и со здравым смыслом.

«Поэтому от него можно ожидать не только снижения порога призывников до 18 лет, но и призыва женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет», — отметил Медведчук, добавив, что этот вопрос уже «находится на стадии решения».