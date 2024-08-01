ФСБ: в Россию вернулись восемь граждан, находившихся в заключении на Западе

Обмен состоялся в аэропорту Анкары.

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили факт возвращения на родину восьмерых граждан России, находившихся в заключении на Западе. Об этом пишет РИА Новости .

«Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети», — сообщили в ведомстве.

Там же отметили, что это стало возможным благодаря целенаправленной работе компетентных органов, а также зарубежных партнеров.

В ФСБ подчеркнули, что россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России.