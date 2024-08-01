Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

По информации синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о грозах и тумане. Информацию опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации синоптиков, в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град. Непогода сохранится в течение суток. Также в области ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 метров.