16-летнего рязанца задержали за пособничество телефонным мошенникам

Возбуждено уголовное дело.

16-летнего рязанца задержали за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

83-летняя жительница села Захарово попала на уловку «Родственник попал в беду». Испуганная женщина согласилась на условия злоумышленников и передала курьеру 110 тысяч рублей.

Только после этого потерпевшая связалась с родственницей и, узнав, что с ней все в порядке, заявила в полицию.

Оперативники установили, что курьером телефонных мошенников был 16-летний житель Касимовского района. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.