16-летнего рязанца задержали за пособничество телефонным мошенникам
Возбуждено уголовное дело.
16-летнего рязанца задержали за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
83-летняя жительница села Захарово попала на уловку «Родственник попал в беду». Испуганная женщина согласилась на условия злоумышленников и передала курьеру 110 тысяч рублей.
Только после этого потерпевшая связалась с родственницей и, узнав, что с ней все в порядке, заявила в полицию.
Оперативники установили, что курьером телефонных мошенников был 16-летний житель Касимовского района. Его задержали.
Возбуждено уголовное дело.