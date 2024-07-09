УМВД России по Рязанской области ищет свидетелей смертельного ДТП в Шиловском районе

В результате аварии погибли восемь человек, 13 пострадали.

УМВД России по Рязанской области ищет свидетелей смертельного ДТП в Шиловском районе. Объявление ведомство опубликовало на сайте.

Авария произошла во вторник, 18 июня, примерно в 6:30 на 273 километре трассы М-5 «Урал». В ДТП попали четыре автомобиля — микроавтобус ГАЗ, автомобиль «Ленд Ровер» и два грузовых автомобиля «МАН».

Восемь человек погибли, 13 (в том числе троих несовершеннолетних) госпитализировали с различными травмами.

Очевидцев аварий или располагающих информацией по ДТП просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, улица Фирсова, дом № 12, корпус 1 или по телефону: (4912) 44-46-08.