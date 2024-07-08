В Удмуртии с острой кишечной инфекцией госпитализировали четырех детей

В Удмуртии с острой кишечной инфекцией госпитализировали четырех детей, отдыхавших в лагере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в лагере «Алые зори».

«В медицинское учреждение госпитализированы с признаками отравления четверо детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере, расположенном в Глазовском районе Удмуртии. Признаки заболевания выявлены еще у нескольких детей», — указано в сообщении ведомства.

Возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным управления Роспотребнадзора, для выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции специалисты выехали в лагерь. «Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды. Вынесено постановление главного государственного санитарного врача Удмуртии о введении ограничительных мероприятий о приостановлении ДОЛ „Алые зори“ ООО „Эмки“ на 7 дней. Причина групповой заболеваемости детей выясняется», — добавили в управлении.