Новости Рязани за 8 июля 2024 год

Рязанцы засняли «серебристые облака»

Это редкое атмосферное явление, его можно заметить в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца.

Рязанцы засняли «серебристые облака». Фотографии разместили в группе «Rznastro». Это редкое атмосферное явление, его можно заметить в глубоких сумерках после заката или перед восходом Солнца. Фото Олега Милованова.

В Рязани загорелся ТЦ «Аркада»

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани загорелся ТЦ «Аркада». Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН.Инфо. На кадрах видно, что огонь распространился на вывеску и крышу здания. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают спасатели. Подробности устанавливаются.

В Москве произошло смертельное ДТП с мотоциклом

В Москве произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на прокуратуру региона. Авария произошла в районе улицы Мусы Джалиля. Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся. Водитель погиб на месте. Проводится проверка.

Малков рассказал Путину о возрождении Рязанской ВДНХ на закрытии выставки «Россия»

Губернатор отметил, что в области активно работает Рязанская ВДНХ, пока единственная из региональных выставок, которая была восстановлена практически из руин.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с президентом России Владимиром Путиным на закрытии выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает сайт областного правительства. Отмечается, что глава региона рассказал о развитии Рязанской ВДНХ и использовании опыта столичной выставки в дальнейшей работе. Путин на встрече подчеркнул, что России есть что показать и есть чем гордиться, важно это демонстрировать — будет создан национальный центр «Россия» на площадке «Экспо». "Конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, — чтобы это было показано", — сказал глава государства. Он поблагодарил организаторов выставки, ее участников и отметил, что им удалось красиво и талантливо преподнести экспозицию. Малков отметил, что в области активно работает Рязанская ВДНХ, пока единственная из региональных выставок, которая была восстановлена практически из руин. В пятидесятых годах прошлого века помимо Московской ВДНХ было построено еще 11 аналогичных площадок в разных регионах, которые утрачены. «Мы выставку восстановили, полностью в аутентичном виде. Там по-настоящему кипит жизнь, постоянно проходят форумы, мероприятия, концерты, работают музеи, кафе», — сказал он.

Появилось видео с моментом массовой аварии в Спасском районе

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, на 10-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское».

Появилось видео с моментом массовой аварии в Спасском районе. Его прислали читатели в редакцию РЗН.Инфо. Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, на 10-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Три человека пострадали.

Скончалась актриса из фильма «Фронт за линией фронта» Надежда Матушкина

Ей было 67 лет.

Скончалась актриса из фильма «Фронт за линией фронта» Надежда Матушкина. Ей было 67 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Союза кинематографистов России. Отмечается, что Матушкина долго болела. Актриса играла в фильмах: «Одни сутки из тысячи ста», «Мертвые души», «Фронт за линией фронта», «Особо важное задание», «Линия жизни», «Счастливая Женька», «Испытатели» и других.

В России хотят запустить сервис по заключению брака по биометрии

Кроме того, можно будет сменить имя и установить отцовство.

В России хотят запустить сервис по заключению брака по биометрии, без подачи документов в ЗАГС. Об этом пишет RT. Отмечается, что для подтверждение личности будут применять государственную Единую биометрическую систему. Кроме того, можно будет сменить имя и установить отцовство.

МВД предложило выдворять из России мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях Кодекса.

МВД подготовило законопроект, расширяющий список статей КоАП РФ, по которым мигрантов-нарушителей можно выдворить из страны. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщило ТАСС. «Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», — сказали в пресс-центре. В МВД отметили, что существующие механизмы позволяют принять меры по выдворению за пределы России иностранцев, виновных в совершении противоправных деяний подобного рода. Но для этого, помимо привлечения к административной ответственности, полицейским нужно применить дополнительные процедуры — вынесение решений о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания, а в ряде случаев — отдельное решение о депортации. «Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью», — подчеркнули в ведомстве. Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено в 22 статьях КоАП. Этот вид наказания применяется за нарушение иностранцами законодательства о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, в том числе касающихся незаконного оборота наркотиков и пропаганды нетрадиционных ценностей, за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния.

Рязанец незаконно прописал в своих квартирах 90 иностранцев

По уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Рязанец незаконно прописал в своих квартирах 90 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону. Отмечается, что обвиняемый организовал незаконное пребывание на территории России не менее 90 мигрантов. Он оформлял за деньги фиктивную регистрацию в принадлежащих ему жилых помещениях. По уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Российские военные уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ ударили по Севастополю

Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили передвижение трех установок в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области.

Российские военные уничтожили установки HIMARS, которыми ВСУ ударили по Севастополю. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что операторы беспилотников обнаружили передвижение трех установок в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. В результате удара российской армией уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS. Также ликвидированы до 10 иностранцев, которые обслуживали американские РСЗО. Напомним, что ВСУ ударили по Севастополю 23 июня американскими ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, пострадал 151 человек.

В Госдуме рассказали о блокировке WhatsApp*

Депутат Хинштейн заявил, что администрации мессенджера нужно изменить свое поведение.

В Госдуме рассказали о блокировке WhatsApp*. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Депутат Хинштейн заявил, что администрации мессенджера нужно изменить свое поведение, WhatsApp* может постигнуть судьба компании. *принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской

Рязанское правительство потратит 2,3 миллиона рублей на обслуживание своих машин

Согласно документам, ремонтировать будут четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Kia, Peugeot Traveller и Toyota Camry.

Правительство Рязанской области потратит два миллиона 345 тысяч рублей на обслуживание и ремонт своих автомобилей на полгода. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, ремонтировать будут четыре автомобиля — Mercedes-Benz, Kia, Peugeot Traveller и Toyota Camry. ГКУ «Представительство правительства Рязанской области» заключило контракт на работы с московской фирмой ООО «Автокомитет». В документации указано, что включает в себя текущий и капремонт: ремонт двигателей и других агрегатов и узлов автомобилей, включая электрооборудование, покраска автомобиля, проверку и регулировку света фар, техмойка, установка сигнализации и другие работы. Срок оказания услуг — до 1 января 2025 года. Ранее стало известно, что правительство Рязанской области решило закупить девять автомобилей марки «Москвич» за 21,6 миллиона рублей.

В Удмуртии с острой кишечной инфекцией госпитализировали четырех детей

В Удмуртии с острой кишечной инфекцией госпитализировали четырех детей, отдыхавших в лагере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в лагере «Алые зори». «В медицинское учреждение госпитализированы с признаками отравления четверо детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере, расположенном в Глазовском районе Удмуртии. Признаки заболевания выявлены еще у нескольких детей», — указано в сообщении ведомства. Возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным управления Роспотребнадзора, для выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции специалисты выехали в лагерь. «Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды. Вынесено постановление главного государственного санитарного врача Удмуртии о введении ограничительных мероприятий о приостановлении ДОЛ „Алые зори“ ООО „Эмки“ на 7 дней. Причина групповой заболеваемости детей выясняется», — добавили в управлении.

Руководителя рязанской строительной организации задержали за злоупотребление полномочиями

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.