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В Рязанской области на спасской дороге произошло массовое ДТП
Пострадали три человека.

В Рязанской области на спасской дороге произошло массовое ДТП. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 7 июля, примерно в 16:30, на 10-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Там столкнулись автомобиль «Иксид» под управлением 34-летней рязанки, «Хонда», за рулем которой был 52-летний житель Москвы, «Ниссан» и «Лифан» под управлением 37- и 32-летних рязанцев, «Тойота» с 39-летним жителем областного центра за рулем и «Фольксваген» под управлением 57-летнего рязанца.

В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксвагена» и два его пассажира: 22-летний местный житель и 21-летняя девушка обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.