Студенты Рязанского агроуниверситета вошли в состав отряда «Электрон»

В начале июля студенты инженерного факультета РГАТУ начали работу в производственных подразделениях филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго». В состав отряда «Электрон» вошли десять студентов, обучающихся по направлению «электроэнергетика и электротехника».

На торжественном построении, посвященном открытию третьего трудового семестра, присутствовали представители высших и средних учебных заведений и администрации «Рязаньэнерго». С открытием трудового сезона студентов поздравил ректор университета Александр Шемякин. Он поприветствовал ребят и пожелал им многократно преумножить практические навыки под руководством опытных наставников.

Первые рабочие дни пройдут у практикантов в изучении правил электробезопасности, в тренировках оказания первой медицинской помощи пострадавшему от удара током, в освоении методов работы на высоте. К основной работе под руководством наставников студенты приступят после прохождения всех этапов обязательной подготовки.

В 2024 году в состав энергетических отрядов вошли 534 человека из 70 учебных заведений страны.

На время трудового сезона с каждым участником будет заключен трудовой договор. Студентам будут выплачивать заработную плату, а период работы в энергокомпании войдет в их трудовой стаж.