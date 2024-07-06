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Из российских аптек пропало лекарство из списка жизненно важных
Препарат «Сенаде» не поступал на российский рынок с января по май.

Из российских аптек пропало слабительное из списка жизненно важных. Об этом сообщила «Газета.ру».

Речь идет о препарате «Сенаде». О дефиците в некоторых городах стало известно еще в конце мая. Лекарство не поступало на российский рынок с января по май, новые поставки ожидают не раньше второй половины августа.

Поступления подобных препаратов начали сокращаться в 2022 году. В 2023 году на рынок пришло на 55% меньше подобных лекарств, чем годом ранее.