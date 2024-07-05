В Ленобласти произошла смертельная массовая авария

В Ленобласти произошла смертельная массовая авария. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

ДТП случилось около трех часов дня в Приозерском районе. На 95-м километре Новоприозерского шоссе столкнулись пять транспортных средств, включая фуру.

В результате происшествия погибла девушка. Ее личность устанавливается. Также пострадали еще три человека.

На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. По факту аварии проводится проверка.