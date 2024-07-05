В Дядькове рядом с ручьем Бочаг появилась несанкционированная свалка

Прокуратура разбирается, кто организовал незаконную свалку и кому принадлежит территория.

Жители рассказали телеканалу ГТРК «Ока» о несанкционированной свалке рядом с ручьем Бочаг, который впадает в Дядьковский затон. На месте работала прокуратура.

В апреле 2024 года возле оврага заметили грузовые машины, которые сваливали строительный мусор. Позже там работал трактор, он свалил кучи в низину.

В администрации Дядьковского сельского поселения пояснили, что территория возле оврага частная. Низина, куда скатывается строительный мусор, принадлежит муниципалитету.

Сейчас прокуратура Рязанского района разбирается, кто организовал незаконную свалку и кому принадлежит территория. Виновных привлекут к ответственности и обяжут ликвидировать отходы с этой местности. Юрлицам грозит административный штраф до 450 тысяч рублей, физлицам — до двух тысяч рублей.

На данный момент окраина оврага в несколько слоев покрыта кирпичами, поролоном, пластиковыми трубами и прочим строительным мусором.

Ранее рязанцы пожаловались на свалку вдоль ручья Быстрец. Прокуратура отреагировала на сообщения.

Фото: скриншот из сюжета «Оки»