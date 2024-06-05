Рязанская прокуратура отреагировала на сообщения о свалке вдоль ручья Быстрец

В настоящее время прокуроры проводят надзорные мероприятия, в отношении виновных лиц будут приняты меры.

Рязанская прокуратура отреагировала на сообщения о свалке вдоль ручья Быстрец. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Отмечается, что после жалоб рязанцев на место несанкционированной свалки выехали представители прокуратуры. Площадь свалки составила 500 квадратных метров.

«В соответствии с требованиями закона накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства. Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возложена на собственников земельных участков, на которых выявлено складирование отходов», — подчеркнули в сообщении.

В настоящее время прокуроры проводят надзорные мероприятия, в отношении виновных лиц будут приняты меры.